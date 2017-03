Proef met pakketbrievenbus in Kralingen van start

,,De pakketbrievenbus hebben we de naam MYPO gegeven", vertelt ondernemer Griffioen. ,,Het is de eerste keer dat we het systeem op deze schaal testen. Het werkt anders dan de kluizen van DHL elders , want de slimme brievenbus hang je gewoon aan je deur. En ook alleen wanneer je een pakketje verwacht."

Griffioen is benieuwd naar de uitkomst van de test. ,,We doen het nu alleen op deze kleine schaal met pakjes van DHL, maar hopen dat over een tijd ook anderen met dit systeem mee kunnen doen. Het werkt heel simpel, de box is makkelijk op te bergen en werkt vooral daarom zo goed in grote steden. Vaak kan je in de stad namelijk geen grote brievenbus voor de deur kwijt. Dit is dan echt een uitkomst."