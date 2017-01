Proef pepers, verjaag het beest...

Heetst

Chinese restaurants uit de hele stad leven zich er culinair uit in een heus kookpark en presenteren allerlei gerechtjes. Los van de vele Chinese snuisteren die er te koop zijn, is het eten alleen al een bezoekje waard. En de echte diehards? Die worden uitgedaagd om de heetste smaken van de Chinese keuken te leren kennen en Sichuan-pepers te komen proeven. Je kunt het zo gek maken als je wilt... Liever iets minder uitdaging? Ga dan in het park muziek luisteren of volg een lezing of workshop.



Niet alleen in het park, maar in de hele stad worden activiteiten gehouden. Want in tegenstelling tot vorig jaar toen het festijn zich alleen rond de West-Kruiskade concentreerde, bruist nu de stad in z'n geheel, zo is de bedoeling. ,,Niemand kan het Chinees nieuwjaar ontgaan'', hoopt organisator Boevé. Zo doet de traditionele leeuwendans zaterdag ook de Markthal aan. Dat gebeurt om 14.30 uur. Even daarvoor is die te zien in de Koopgoot.



Neem ook even een kijkje bij de Hofpleinfontein. Die wordt rood uitgelicht. ,,Ook dat kan je bijna niet ontgaan.'' Wat dat betreft belooft het festijn volgend jaar nog spectaculairder te worden. ,,Dan wordt ook de Erasmusbrug rood uitgelicht. Dat was nu nog niet mogelijk omdat de lampen worden vervangen en net niet op tijd klaar zijn.'' Oh ja, en vergeet de vuurwerkshow niet: zaterdag om 20.00 uur in het wijkpark.