Proefballonnen weer massaal opgelaten in 2016

Proefballonnen: massaal werden ze weer opgelaten in 2016. Plannetjes, ideetjes, suggesties: allemaal met als doel de wereld te verbeteren of toch op zijn minst de krant te halen. Een greep uit het rijke aanbod van dit jaar. Wat is er van al die prachtige hersenspinsels terechtgekomen?

Jaws in de Kralingse Plas

Jasper Nederlof, een van de initiatiefnemers: ,,Het idee om Jaws te vertonen op een scherm bij de Kralingse Plas komt voort uit een gekke brainstorm met vrienden. Dat plan hebben we op Facebook gezet en toen ging het snel. Bijna 30.000 mensen wilden komen kijken. Het werd een soort project X. Toen besloten we om het ook echt te organiseren. Maar al snel bleek afgelopen zomer te kort dag te zijn.''



,,We richten onze pijlen nu op volgend jaar. Waar we aan denken is een gigantisch ledscherm, zodat we al eerder op de avond kunnen starten. We hebben regisseur Steven Spielberg al een mailtje gestuurd of hij ook wil komen, maar nog geen antwoord gehad. Als ik niks hoor, ga ik maar eens bij hem langs.''

CSI-oplossing voor hondenpoep

Raadslid Ron Boers van ONS.Vlaardingen: ,,Wat we willen zijn databanken voor honden. Van elk hond neem je wat wangslijm af, en het dna-profiel sla je op. Vervolgens rust je stadswachten uit met een speciaal prikkertje. Zien ze een drol, dan nemen ze een monster. Dat moet wel een verse hoop zijn, niet van een paar dagen oud. Dat stukje poep stuur je op, en vervolgens kijk je of er een match is. En zeg je bijvoorbeeld: Hé, dat is de hond van mevrouw Jansen! Vervolgens krijgt die een acceptgiro thuisgestuurd.''



,,Deze methode is nog niet ingevoerd. Ons voorstel ligt bij het college, en dat is een beetje traag hier. De lat ligt zo laag, zeggen we altijd, dat je er bijna over struikelt. Maar dit is zo'n grote ergernis, dóe er dan wat aan. We zitten er bovenop. Op die hondenpoep? Nee joh, op de wethouder.''

Glasbrigade op fietspaden

Raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren: ,,We hebben deze suggestie gedaan tijdens de behandeling van het Fietsplan. Het stoort ons dat er na een stapavond veel glas ligt op straat en op fietspaden. Zoals op de Maasboulevard en in de Witte de Withstraat. Het idee was om al die scherven na afloop te laten weghalen door de gemeente. Zoals ook de troep wordt weggehaald na een evenement als het Zomercarnaval.''



,,Helaas kregen we in de raad geen meerderheid voor dit plan. Maar we laten dit voorstel nog eens terugkeren, want in andere steden doen ze dit wél, en werkt het ook. Ik moest er onlangs weer aan denken toen ik over de Bergweg fietste, waar volop glas op straat lag. Nee, ik heb m'n band niet lek gereden. Maar dat vereiste wel wat van mijn stuurmanskunst!''

Gratis wifi door vogelhuisje

Directeur Emile van Rinsum van het Rotterdams Milieucentrum: ,,We wilden vogelhuisjes uitrusten met een heel kleine, maar supergevoelige sensor, die de luchtkwaliteit op straat meet. Met behulp van een app zie je dan het resultaat. Iemand kwam vervolgens met de suggestie om daar gratis wifi aan de koppelen: is de lucht fris, kun je buiten voor nop surfen.''



,,Helaas is het nog niet gelukt. We hadden één huisje hangen, in de buurt van de 's-Gravendijkwal, maar dat is alweer weggehaald. De interesse is er wel, maar dit soort dingen gaat altijd heel langzaam. We mikken nu op volgend jaar. En willen er dan vijftien produceren.''

Zeg sorry tegen de wethouder

Wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar): ,,Bureau Halt had bij ons het verzoek neergelegd om jongeren die vernielingen hebben aangericht sorry te laten zeggen tegen een wethouder. Dus het was niet mijn idee, maar het werkt wél. Ze kwamen met knikkende knieën binnen, vertelden wat ze fout hadden gedaan en betuigden hun spijt. Ze keken het gezag in de ogen, en daar zijn ze bevreesd voor hoor! Het werd hun snel duidelijk gemaakt dat het geen lolletje is om dingen te vernielen.''



,,Ik heb tot nog nu toe vijf jongeren over de vloer gehad. Eerst bij wijze van experiment, om te kijken of het resultaat opleverde. Nou, bij Halt waren ze zeer tevreden. In 2017 breiden we de proef uit, ik denk dat ik er dan een stuk of twintig in m'n werkkamer krijg. Gaan we een beetje stapelen. Ik verwacht een piek in januari.''

Rattenapp tegen ongedierte

Raadslid Barbara Kathmann van de PvdA: ,,Een ratten-app, dat klinkt een beetje goor, ja. En wat hebben Rotterdammers daar aan? We kwamen met deze suggestie tijdens de rattentafels, bijeenkomsten in wijken waar we spraken over een oplossing voor het rattenprobleem in de stad. Het punt was dat vaak niet werd gemeld wáár de dieren opdoken, en de bron dus niet gericht kon worden aangepakt. Toen kwam die rattenapp ter sprake.''



,,Dit idee wordt uitgevoerd. De wethouder heeft het hele Rattenplan, waarvan zo'n app deel uitmaakt, omarmd. Dus dit gaat dóór. Ik ga ervan uit dat de rattenapp in 2017 operationeel zal zijn. Als op zichzelf staand programmaatje, óf als onderdeel van de bestaande BuitenBeter-app.''

Roltrap bij Groot Handelsgebouw

Architect Winy Maas: ,,Je moet blijven nadenken over wat je kunt toevoegen aan de stad. De Trap, die tijdens het festival Rotterdam viert de Stad! tegen het Groot Handelsgebouw stond, heeft veel losgemaakt. Er is nu een verzoek vanuit het Groot Handelsgebouw om meer met dat complex te doen, zodat het een spil kan worden in het westelijk deel van het centrum.''



,,Dat geldt ook voor de Bijenkorf. Met dat dak wordt eveneens te weinig gedaan. En het terras van de bibliotheek moet óók worden ontsloten. Bij het Groot Handelsgebouw denk ik aan een permanente roltrap. Met ernaast nog de mogelijkheid om naar boven te lopen over een gewone trap. Hoever dat plan is gevorderd? Nou, je wilt graag enthousiast zijn, uitroepen dat je het voor elkaar hebt, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat het nog niet zover is. Het zou leuk zijn als het lukt: dat Rotterdam viert de stad! zich doorontwikkelt tot Rotterdam blijft de stad vieren!''

Kabelbaan over de Nieuwe Maas