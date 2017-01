Promotieprijs Rotterdam voor topchef Geurds

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vertelde Geurds via Facetime vanuit de Laurenskerk dat de promotieprijs hem was toebedeeld. Geurds werd gehuldigd vanwege zijn grote bijdrage bij het ‘op de kaart zetten van Rotterdam als foodwalhalla in binnen- en buitenland.’



Met zijn drie restaurants is Geurds goed voor drie Michelin-sterren. Hij opende in Rotterdam het allereerste culinaire laboratorium van Nederland. De topchef wordt gezien als de aanvoerder van een nieuwe stroming experimentele, stoere en rauwe chef-koks in de Maasstad. ,,Met zijn drie sterren, zijn uitgesproken profilering als Rotterdamse chef-kok en zijn imago dat ver buiten onze stads- en landsgrenzen bekend is, geeft hij een nieuwe scene in Rotterdam en daarmee ook de stad zelf een nieuw gezicht’’, aldus de jury.



Geurds reageerde verrast. ,,Dit is een hele eer. We werken hard om een plek in de stad te veroveren. Dit helpt zeker.’’ Volgens hem zit Rotterdam in de lift op culinair gebied. ,,Ik ben begonnen bij Cees Helder, we zijn nu 10 jaar verder en Rotterdam staat aardig op de kaart.’’