Vier pronkstukken van net geslaagde makers

De strandkorf van Deirdre Gilijamse (23)

Materiaal: Berkentriplex en massief eiken.



,,Ik heb de ouderwetse strandkorf in een modern jasje gestoken. Het onderstel is op ambachtelijke wijze gemaakt met pen- en gatverbindingen. Het ronde achterdeel is gelamineerd met dunne plakjes hout van anderhalve millimeter. Voor het gebogen bovendeel heb ik een computergestuurde frees gebruikt. Dat was nog best ingewikkeld: ik heb vier prototypes moeten afkeuren. Maar ik ben superblij met het resultaat, ik vind al die lijnen prachtig.



Waar komt het te staan? Op een openbare plek, zodat hij intensief gebruikt wordt tot hij uit elkaar valt. Dan ken ik de zwakke plekken en kan ik hem doorontwikkelen. Ik werk in een restaurant in de Zeeuwse duinen en gelukkig vindt mijn baas het goed om de korf op het terras te zetten."

Volledig scherm Deirdre Gilijamse (23) maakte een strandkorf. © Jan de Groen

De Rotterdam-kast van Daan van Weelden (25)

Materiaal: Hout en hi-macs, een soort kunststof dat naadloos te lijmen is.



,,Ik kom al sinds ik klein was in Rotterdam en ik woon hier sinds drie jaar. Ik vind het een geweldige stad en wilde iets voor haar terug doen. Dat is deze kast geworden. De poten zijn een abstracte weergave van de Erasmusbrug en ik heb de stadsplattegrond rondom gefreesd.



Waar komt het te staan? Hopelijk op het stadhuis, dat zou ik écht leuk vinden. Ik heb het e-mailadres van burgemeester Aboutaleb al, om te vragen of hij de kast in bruikleen wil hebben. Thuis heb ik sowieso niet echt genoeg ruimte."

Volledig scherm Daan van Weelden maakte een Rotterdam-kast. © Jan de Groen

Het kamerscherm van Tristan Poelman (20)

Materiaal: Populierenhout



,,Ik ging in 2015 met mijn ouders naar het Stedelijk Museum waar ik een klein, hoekig stukje van een geluidswal voor langs de snelweg zag. Dat vond ik vet, ik hou van geometrische vormen. Dat werd mijn inspiratie. Voor dit kamerscherm heb ik 364 L-vormpjes uit hout gesneden met een laser. Die heb ik thuis met mijn familie stuk voor stuk aan elkaar bevestigd. Simpel maar intensief handwerk. We leken wel een sociale werkplaats, heel gezellig.



Waar komt het te staan? bij mijn zus in huis, als zij dat wil. Mijn studentenflat is geen geschikte plek voor zo'n mooi scherm."

Volledig scherm Het kamerscherm van Tristan Poelman (20). © Jan de Groen

De speeltafel van Angelo Martinus (22)

Materiaal: wortelhout en purple heart.

,,Ik heb een speeltafel gemaakt die mensen bij elkaar moet krijgen. Ik vind zelf niets leuker dan een bordspel spelen met vrienden en familie. Deze tafel kun je eenvoudig afsluiten met pizzapunten als je even stopt met spelen. Overal zitten lades en kleppen in verschillende maten, om de dozen in op te bergen. Ik heb expres iets moeilijks ontworpen zodat ik echt trots zou zijn op het eindresultaat. Vooral het achthoekige fineerwerk inleggen was lastig, ik had pas één keer met die techniek gewerkt. Gelukkig is het in één keer gelukt, met veel concentratie. In totaal heb ik ruim 300 uur aan de speeltafel gewerkt.

Waar komt het te staan? Thuis, bij mijn moeder. Zij houdt niet echt van paars - de woonkamer is crèmekleurig met goud - maar ze is gelukkig akkoord. Deze tafel verdient een mooie plek.