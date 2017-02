Proost! Hoe goed is Rotterdams bier?

Hebbie ook Rotterdams bier? Stel die vraag in een willekeurige bar of drankwinkel en degene tegenover je begint driftig te knikken. Of je nou een triple, blond of een Indian Pale Ale (IPA) zoekt: het wordt in de Maasstad bedacht, gebrouwen én verkocht.



Bijzonder, want op biergebied was de prik er decennialang af in Rotterdam. Ooit, in de Middeleeuwen, was de Maasstad een bierstad, met dik veertig brouwerijen binnen haar muren. Na de Tweede Wereldoorlog waren alleen Heineken en Oranjeboom nog over, tot ook zij de stad verlieten. En terwijl in de jaren erna de ene na de andere Amsterdamse brouwerij opstartte, moest Rotterdam het tot 2014 doen met enkel stadsbrouwerij De Pelgrim.



Stoere namen

Althans, zo leek het. Want in schuurtjes en op zolders werd volop gekokkereld met hop, mout en gerst. En die thuisbrouwers boeken tegenwoordig succes. Samen laten zij Rotterdam opleven als bierstad. Bij slijterijen en speciaalzaken staan de rekken vol met kleurrijk Maasstedelijk bier, getooid met stoere namen als Herrie, Extra Special Beard en Drift. Sinds deze week kun je in elke Rotterdamse Albert Heijn bier van de Kaapse Brouwers kopen.