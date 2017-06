Protest personeel Magis010: ‘Waar kan ik straks werken?’

De werknemers -veelal met psychische en lichamelijke problemen- zijn bang voor wat de toekomst hen brengt, ,,Waar ga ik straks naar toe? Ik wil blijven werken’’, is de vraag aan de Rotterdamse politiek. De gemeente denkt de sociale werkvoorziening zelf goedkoper te kunnen uitvoeren. ,,Maar sociaal ondernemen is geen simpel sommetje’’, stelt Tim Schouten, manager bij Magis010. Hij sprak vanmorgen de raadsleden van de commissie werk en inkomen toe, samen met collega’s van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad.



Zij stellen dat het mooie is dat bij Magis010 vele mensen samenwerken, die van de werkvoorziening maar ook mensen die in het kader van hun bijstandsuitkering vrijwilligerswerk doen. Ze werken onder meer in de kwekerij, kringloopwinkels, fietsenstallingen of bezorgen de post bij de gemeente Rotterdam. Schouten: ,,Wij bieden een warme en veilige plek. Structuur en zekerheid, wat zo belangrijk is voor deze werknemers. De vraag is of je deze mensen zomaar op een andere plek kunt zetten.’’