Protest tegen luchtvervuiling bij jubileumviering Maastunnel

Bij de opening van de tentoonstelling '75 jaar Maastunnel' in de Kunsthal was vandaag niet iedereen in een feeststemming. Actiegroep Adem In Rotterdam maakte van de jubileumviering gebruik om zich nogmaals uit te spreken tegen luchtvervuiling. ,,We vieren 75 jaar luchtvervuiling."