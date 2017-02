Provincie is bereid streep te zetten door windmolens in polders

Dat bleek gisteravond tijdens een vergadering over de zestig windmolens die de provincie op 23 plekken in de Rotterdamse regio wil neerzetten. Een meerderheid van de Statenfracties riep op de inspanningen van Nissewaard, dat zocht naar alternatieve plekken voor de windmolens, te honoreren. Gedeputeerde Adri Bom (CDA) zei bereid te zijn de tien windmolens in de polder van Zuidland en de zes bij Hekelingen op andere plekken te laten neerzetten. ,,Maar dan moet onderzoek wel uitwijzen dat die andere plekken haalbaar zijn.'' De gemeenten willen ze bij de randen van het eiland zetten, in de buurt van bruggen. Maar onder meer de dijk bij de Hartelbrug is een twijfelgeval.

Vrees

PVV-woordvoerder Jeffrey Rijken sprak de vrees uit dat Pernis straks ingeklemd zal worden door windmolens. Ook is hij bang dat Hoek van Holland en Pendrecht last krijgen van de turbines. ,,Pendrecht is nota bene net opgeknapt met Vogelaargeld.'' Rijken zei wel blij dat te zijn dat polder Schieveen bij Rotterdam Airport is geschrapt.



Ook de gebiedscommissie Charlois en de bewonersorganisatie Charloisse Lagedijk zijn bezorgd. De gemeente Rotterdam gaf eerder al aan dat acht voorgestelde plekken niet mogelijk zijn. Volgens wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid, D66) zouden de molens wel kunnen komen in Hoek van Holland en Charlois. Bij bedrijventerrein Poort van Charlois worden dat er misschien wel twee, tot woede van Ronald Tol van de gebiedscommissie Charlois. ,,We hebben hier al zo veel overlast'', aldus Rick Timmer van de bewonersorganisatie Charloisse Lagedijk.