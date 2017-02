Provincie wil gemeenten verplichten sociale huurwoningen te bouwen

Dat staat in het voorstel dat deze drie partijen op 8 maart gaan indienen. Uit een eerdere rondgang bleek dat de kans groot is dat er een meerderheid voor dit plan is. Het voorstel heeft flinke gevolgen voor de gemeenten in de regio Rotterdam.

Controle

Daarnaast willen zij in die periode controle op nieuwbouw in Albrandswaard, Barendrecht Bernisses, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Spijkenisse en Westvoorne. In het voorstel staat dat deze twaalf gemeenten alleen nieuwe woningen mogen bouwen als tenminste 30 procent uit sociale huur bestaat. In Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen mag wel gewoon gebouwd worden, want deze gemeenten hebben al relatief veel sociale huur. De provincie kan deze maatregelen nemen omdat zij verantwoordelijk is voor de volkshuisvesting in de regio.