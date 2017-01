Provincie ziet ruimte voor 60 windmolens in regio

In de regio's Rotterdam en Haaglanden zijn de afgelopen maanden 45 plekken onderzocht of daar windmolens kunnen staan. Door elf locaties is een streep gezet. Door een aantal beoogde plaatsen te bundelen komt Zuid-Holland nu tot 25 mogelijke locaties. In de Rotterdamse regio staan de windmolens minder in open gebieden en meer langs wegen en water.



De gemeente Nissewaard levert met 20 turbines de grootste bijdrage. Er zijn er 10 gepland in Zuidland, 6 op de Beerenplaat bij Oud-Beijerland en 4 langs het Hartelkanaal. Rotterdam volgt met 15 locaties: 4 op de Landtong bij Rozenburg 4 bij verkeersknooppunt Beneluxplein ten zuiden van rijksweg A15, 2 langs de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, 2 bij de Poort van Charlois, 2 bij het Vaanplein bij Barendrecht en 1 op Rivium-West bij Capelle aan den IJssel.



Lansingerland staat voor 6 turbines op de rol in het Bleizo-gebied, Brielle en Hellevoetsluis met elk 3 bij de provinciale weg N57. Vlaardingen krijgt er 4 bij Het Scheur en 2 in de Broekpolder. Verder levert Schiedam 2 molens bij de Beneluxtunnel.



Albrandswaard staat met 2 turbines bij Distripark Eemhaven op de lijst. Barendrecht moet 1 molen neezetten bij het veilingterrein. Krimpen aan den IJssel noteert bij de Stormpolder 2 windmolens.



De 60 nieuwe turbines moeten er uiterlijk in 2020 staan. Daarmee zou de Rotterdamse regio een bijdrage leveren van 180 MegaWatt (MW) aan windenergie op land. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken dat er over drie jaar in totaal 735,5 MW gehaald moet zijn. Een groot deel daarvan komt in het Rotterdamse havengebied (300 MW), op Goeree-Overflakkee (225 MW) en in de rest van de regio (150 MW).



Niet definitief

Deze lijst is overigens niet definitief. Er kunnen nog locaties afvallen of juist bijkomen, als gemeenten eigen ideeën hebben. Provinciale Staten van Zuid-Holland zullen dit najaar de plaatsen voor windmolens aanwijzen.