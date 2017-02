Provinciebaas Smit over turbines: 'Misschien onnodig'

De dalende prijzen van windmolens op zee ten opzichte van turbines op het vasteland zijn voor de commissaris van de Koning echter geen aanleiding om de plannen voor de turbines in Zuid-Holland aan te passen.



Het provinciebestuur ligt onder vuur omdat die pas nieuwe locaties voor windturbines heeft aangewezen. Daarbij heeft het voorstellen van gemeenten naast zich neergelegd. Soms waren die voorstellen niet op tijd gedaan of de alternatieve locaties onmogelijk, reageert Jaap Smit in een interview met deze krant. ,,Dan is het onze verantwoordelijkheid om plekken aan te wijzen.''



Urgentie

Daarmee voert Smits provinciebestuur afspraken uit 2013 uit. Anno nu daalt de prijs van stroom uit windparken op zee zo hard dat die bijna concurrerend zijn met fossiele energie. Windmolens op het land zijn duurder.



,,Het kan best zijn dat over een aantal jaren wellicht alternatieven zijn die windmolens op land minder belangrijk maken'', zegt Smit. ,,De technologische vooruitgang staat niet stil. Maar om nu te gaan zeggen 'stil maar, wacht maar, het komt wel vanzelf' om onze klimaatdoelen te bereiken, nee. We moeten de urgentie vasthouden. Anders kom je nergens.''



Geen enkele gemeente tornt aan de afspraken uit 2013, benadrukt de provinciebaas. In 2020 moeten er zoveel windmolens staan dat ze 735,5 megawatt kunnen produceren. ,,Er is alleen discussie over de locatie.''



Verantwoordelijkheid

Het aanwijzen van locaties doet het provinciebestuur het liefst in samenspraak met de gemeenten, zegt hij. ,,Maar als we er niet uitkomen is het aan de provincie om de knoop door te hakken, wetend dat je sommige mensen niet blij maakt. Dat is besturen, dat is verantwoordelijkheid nemen.''



Het provinciebestuur moet die rol pakken, betoogt hij. ,,Ik kan zeggen; 'weet je wat, zoek het maar uit. Maar dan ontstaat er bijvoorbeeld verrommeling in het gebied. Vergeet niet: het zit in mijn wettelijke taakomschrijving toe te zien op het goed functioneren van het openbaar bestuur hier. Dus doe ik dat.''