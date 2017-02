Pssst..... hey, pssst, meisje!!

Maar liefst 84 procent van de 1.186 ondervraagde vrouwen is afgelopen jaar lastiggevallen door mannen. Zij doen hiervan bijna nooit aangifte, maar passen wél hun gedrag aan.



Vooral in Rotterdam-Centrum, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Kralingen-Crooswijk en Noord lijkt het voor jongens en mannen 'doodnormaal' om naar een voorbij lopende vrouw te sissen, haar te beledigen of uit te nodigen voor een potje seks. Irritant, vindt bijna de helft van de vrouwen - als het over dat sissen gaat. Eng, vindt 70 tot 80 procent het als ze wordt achtervolgd of tegengehouden op straat.



Eenlingen

De onderzoekers constateerden dat vrouwen niet alleen op 'voor de hand liggende plekken' seksueel worden geïntimideerd, zoals op pleinen in winkelcentra waar groepen jongeren rondhangen en verlaten perrons. ,,Het gaat veel vaker om eenlingen dan werd aangenomen'', zegt onderzoekster Tamar Fischer. ,,Bovendien is ruim 40 procent van onze respondenten lastiggevallen op een andere stille plek in de stad en 73 procent van de vrouwen werd gehinderd in haar eigen woonwijk. Dat is heel vervelend, want deze vrouwen lopen veelal een blokje om aangezien ze niet willen prijsgeven waar ze wonen.''