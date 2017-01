Psycholance binnenkort ook in Rotterdam

,,Iemand die ziek is, is niet gebaat bij een politiewagen voor de deur of een verblijf in de politiecel, terwijl hij naar een psychiatrische kliniek moet’’, zegt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (zorg, CDA).

In Amsterdam rijdt de psycholance met psychiatrische verpleegkundigen aan boord al twee jaar rond. De ervaring is dat zo’n 80 procent van de meldingen over verwarde personen afgehandeld kan worden zonder tussenkomst van agenten. De politie moet nog wel uitrukken als iemand te gevaarlijk is of als de persoon verdacht wordt van een misdrijf.

Meldingen

De politie heeft het in Rotterdam steeds drukker met meldingen over verwarde personen, maar wil stoppen met het vervoer als iemand zorg nodig heeft en geen straf . Op de meldkamer wordt al op proef gekeken naar welke meldingen de psycholance kan uitrukken. Door veranderingen in de zorg wonen psychiatrische patiënten vaker zelfstandig.

Buren, familieleden, maar ook professionals maken zich met regelmaat zorgen over hun naasten, zonder dat ze direct de politie willen bellen. Dat blijkt uit de eerste 3,5 maand van het speciale meldpunt voor mensen met verward gedrag. Er werd 141 keer contact gezocht, en altijd met een goede reden.

Quote Sommige bellers wilden alleen advies over wat te doen Een kwart van de telefoontjes kwam van familie, 29 procent van buren die zich zorgen maakten. Ook professionals die bijvoorbeeld in de thuiszorg werken, belden: 17 procent van de telefoontjes. „Dat zijn natuurlijk geen psychiaters’’, zegt De Jonge. „Maar je hebt ook professionals die niet vaak meemaken dat iemand verward is en niet direct weten wat te doen.’’



De andere meldingen kwamen onder andere van agenten, verhuurders en stadstoezicht. Sommige bellers wilden alleen advies over wat te doen, maar bij anderen bleek actie nodig.

Behoefte

Het meldpunt is nog een proef, waaraan de gemeente meebetaalt, maar de wethouder wil hem voortzetten. „Je ziet dat er een behoefte is, van mensen die niet direct 112 willen bellen, maar wel een melding willen doen.’’