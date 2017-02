Publiekstrekkers samen in actie tegen files Maastunnel

Het Erasmus Medisch Centrum is het grootste ziekenhuis van Nederland en staat vlakbij de Maastunnel. Rotterdams drukste oeververbinding, die dagelijks 60.000 auto's en vrachtwagens verstouwt, gaat vanaf juli twee jaar dicht voor renovatie. Tijdens dit groot onderhoud is maar één buis beschikbaar, voor het verkeer van zuid naar noord. De tunnelafsluiting zal in de stad tot verkeersopstoppingen leiden. ,,In de afsprakenbrief wordt de patiënt gewezen op de goede verbindingen met de metro, de tram en de bus'', laat directeur Petra de Jongh weten. Het openbaar vervoer wordt ook nog eens bij het personeel onder de aandacht gebracht. Maar, stelt ziekenhuis, nu al komt nog geen 9 procent van de 13.700 werknemers met de auto.

Spitsuren

Het Erasmus MC overweegt patiënten zo in te roosteren dat tijdens de spitsuren vooral mensen van dichtbij in het ziekenhuis moeten zijn. ,,Ook zijn wij nog bezig andere alternatieven in te zetten voor het vervoer van patiënten en medewerkers.'' Daarop studeert het nog samen met, onder meer, de filebestrijdingsorganisatie Verkeersonderneming. Die verwacht daar volgende maand meer duidelijkheid over te hebben. Er is in dit verband al eens een kabelbaan over de Nieuwe Maas geopperd.



Het Museum Boijmans Van Beuningen, het Natuurhistorisch Museum, Het Nieuwe Instituut, de Kunsthal, het Chabot Museum en het congres- en debatcentrum Arminius, allemaal op enkele kilometers van de tunnel, vermelden op hun websites en op de entreebewijzen nadrukkelijk de alternatieve vervoersmogelijkheden. Ook het Holland Casino aan het Weena doet dat. De Alliantie Maastunnel, zoals de partijen zich noemen, belooft 'alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om medewerkers, bezoekers en leveranciers goed te informeren over de afsluiting', zo staat in de intentieverklaring waar zij vanmorgen hun handtekening onder zetten.



Het Erasmus MC is initiatiefnemer voor de alliantie. De campagne van het ziekenhuis, musea en casino begint officieel op 15 mei.