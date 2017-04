PVV doet mee aan Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen

Ook in Urk en de Twentse gemeenten Enschede, Almelo en Twenterand wil de partij dan in de gemeenteraad komen.



In die gemeenten wist de PVV tijdens de landelijke verkiezingen van 15 maart goede uitslagen te halen, waardoor Wilders er perspectieven ziet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. In Almelo wist de partij van Wilders tijdens de landelijke verkiezingen van twee weken geleden de grootste partij te worden. In Rotterdam, Twenterand en Enschede werd de PVV de tweede partij; in Urk moest de partij SGP, CDA en ChristenUnie voor zich dulden.



Wilders kondigt via Twitter aan dat de PVV in de Maasstad de grootste partij wordt. In de gemeenteraad is Leefbaar Rotterdam nu de grootste met veertien zetels. Wilders roept mensen die voor zijn partij in de raad willen op om zich te melden. Ook zegt hij in Rotterdam te willen strijden ‘tegen islamisering van de stad en tegen Denk’. ,,Alleen de PVV kan dat”, schrijft Wilders. Denk, de politieke tegenpool van de PVV, werd bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in Rotterdam de zesde partij.