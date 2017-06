Raad Capelle verdeeld over bouwen op Oeverrijk

Het ziet er naar uit dat de plannen om te gaan bouwen op het weiland doorgaan. Met Leefbaar Capelle en D66 wordt een meerderheid behaald. ,,We vinden het een mooi plan”, licht Vanessa King van Leefbaar Capelle toe. ,,We zijn er altijd voor geweest om daar te bouwen. Wij denken dat het een boost is voor de omgeving. Het stimuleren van bedrijvigheid is in het belang van Capelle.”



De omwonenden die nu genieten van een weids uitzicht door het weiland achter hun huis, hebben een belangengroep opgericht om het bouwplan tegen te houden. Wel willen ze dat het stuk grond toegankelijk wordt gemaakt voor alle Capellenaren.