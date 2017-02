Raadslid Leefbaar wordt voorzitter raadsenquêtecommissie Waterfront

Raadslid Bart-Joost van Rij van Leefbaar Rotterdam is verkozen tot voorzitter van de Rotterdamse raadsenquêtecommissie, die het miljoenenverlies bij het voormalige poppodium Waterfront gaat onderzoeken. De financieel specialist uit Rotterdam-Noord, raadslid sinds 2014, kreeg de voorkeur boven SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn.

De laatste is ‘gewoon’ lid van de onderzoekscommissie, die verder bestaat uit Leo Bruijn (PvdA), Stefan Kroon (D66) en Aydin Peksert (Nida). Het onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat de gemeente voor bijna 8 miljoen euro is opgelicht door twee ondernemers, die Waterfront bijna vijf jaar in beheer hadden. Daarbij worden ook ambtenaren onder ede gehoord.

Deze week maakte de gemeente al bekend dat negen ambtenaren gestraft zullen worden voor hun rol in de Waterfront-fraude. Deze ambtenaren krijgen een ‘disciplinaire maatregel’ vanwege ‘plichtsverzuim’, meldde het stadsbestuur woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Medio maart wordt bekend wat de straf zal zijn.

Controlemiddel

De raadsenquête is het zwaarste controlemiddel op het bestuur van een gemeente. Rotterdam bracht dit in 2007 voor het eerst en het laatst in stelling, nadat forse kostenoverschrijdingen bij de bouw van de Museumparkgarage (‘Blunderput’) aan het licht waren gekomen. De Kleijn maakte destijds ook deel uit van de onderzoekscommissie.

De enquêtecommissie moet het onderzoek vóór 1 juli hebben afgerond, zo is afgesproken. Dat betekent in de praktijk dat de vijfkoppige commissie eind mei het concept-verslag afgerond moet hebben, waarna de bevindingen eerst door het college worden besproken. De raad velt in de laatste vergadering voor het zomerreces vervolgens een politiek oordeel.

Vooral Leefbaar, met veertien zetels Rotterdams grootste coalitiepartij, wil het onderzoek graag vóór de zomer hebben afgerond. De partij vreest dat de naar verwachting harde conclusies een te prominente rol zullen gaan spelen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 als het onderzoek pas komend najaar wordt afgerond en besproken.