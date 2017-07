Raadslid Yazir keert na vier maanden terug in raadzaal

Het raadslid trok zich in maart tijdelijk terug, nadat hij het mikpunt was geworden van bedreigingen en intimidaties, en door een Turkse krant werd aangewezen als mede-aanstichter van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. ,,Het werd allemaal dusdanig extreem dat hij tijdelijk uit de raad stapte’’, stelt De Langen. ,,Zijn gezin en familie stonden de afgelopen tijd centraal.’’



De CDA-voorman is zeer verheugd dat zijn fractiegenoot zijn vertrouwde plekje in de CDA-fractie weer inneemt. ,,Dat is natuurlijk fantastisch’’, zegt hij. ,,Gisteren was het precies vier maanden geleden dat hij zich tijdelijk terugtrok. Er is een wettelijke termijn die regelt dat je pas na die periode weer mag terugkeren.’’



Vorige week werd tevens bekend dat de Turkse krant alle beschuldigingen aan het adres van Yazir moet rectificeren en herroepen. Dat oordeelde de voorzieningenrechter, nadat Yazir samen met burgemeester Aboutaleb een kort geding had aangespannen.