'Raak ouders in portemonnee voor geweld tegen hulpverleners'

,,Geweld tegen hulpverleners neemt steeds ziekere vormen aan'', stellen de twee Rotterdamse partijen naar aanleiding van de jaarwisseling, waarbij onder meer twee agenten op de vlucht sloegen toen ze werden bekogeld met stoeptegels en vuurwerk, maar ook de brandweer op bepaalde plekken alleen kon blussen met de politie naast zich. De twee partijen willen met de Rotterdamse burgemeester tijdens de komende gemeenteraad spreken over maatregelen. Zelf hebben ze al ideeën over hoe de raddraaiers aan te pakken.



Een deel kan Rotterdam zelf doen, maar een groot deel moet landelijk worden geregeld. Zo kan de burgemeester huisarrest of gebiedsverboden opleggen aan wie zich de vorige jaarwisseling heeft misdragen. ,,En zorg dat deze ook worden gehandhaafd'', stellen de partijen. ,,Zorg ook voor strenge straffen met een afschrikwekkend effect. Zorg voor bewustwording op scholen.''



Portemonnee

Met de oproep agressieve minderjarigen in hun portemonnee te raken, haken Leefbaar en VVD in op de oproep van Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie. ,,Geweldsincidenten tijdens de jaarwisseling zijn niet alleen een zaak van de politie. Ik zou willen dat men elkaar aanspreekt in de huiskamer en op straat.''



Dat vinden de twee partijen ook. ,,De correctie begint thuis, op de bank. Maar ouders wijzen niet hun kind terecht, maar zijn boos op de politie. 'Blijf van mijn zoon af' roepen ze en nemen hun eigen verantwoordelijkheid niet. Beseffen niet dat het ook hun probleem is. Dat moet zo'n boete duidelijk maken. En nee, nu kun je nog geen boete geven, maar het nieuwe kabinet moet dat op de agenda zetten'', zegt Leefbaarraadslid Lars Sørensen.