Rabobank dubt nog over lening Feyenoord-stadion

Het spel rond de financiering van het nieuwe Feyenoord-stadion is op de wagen. Terwijl de gemeente Rotterdam zich buigt over een aandelenpakket van 40 miljoen euro in dit project, denken de banken in de stad na over een miljoenenlening aan Feyenoord City. De kersverse voetbaltempel is begroot op 365 miljoen euro.

Rabobank Rotterdam is één van de partijen die door Feyenoord City is benaderd om een duit in het zakje te doen. En op dat verzoek wordt nu gestudeerd, zegt directievoorzitter Leo Peeters Weem. ,,We zijn per definitie geïnteresseerd in wat er in Rotterdam allemaal wordt ontwikkeld’’, legt hij uit. ,,Maar we zitten nog niet in een fase dat er een besluit kan worden genomen. We zijn hierin nog neutraal.’’

Bij een eerder plan voor een nieuw stadion trokken de Rotterdamse banken met elkaar op. Is dat nu al zover?

,,Nee, van een vorming van een syndicaat is nog geen sprake. Wij zijn benaderd door Feyenoord City, maar ik weet niet of dat ook voor andere banken geldt.’’

Feyenoord City zei eerder dat de Rotterdamse banken staan te trappelen om mee te doen. Onderschrijft u dat?

,,Nee, zo werkt het niet. Wij zijn een bank, en dat betekent dat als een partij vraagt om financieel bij te dragen, we eerst een diepgaande analyse op zo’n plan doen. We willen alle denkbare risico’s in kaart brengen. Pas daarna hakken we een knoop door.’’

De ratio regeert natuurlijk bij dit soort ingewikkelde financiële vraagstukken. Speelt de emotie dan geen enkele rol? Zeker als het om een voetbalclub als Feyenoord gaat?

,,Nee. Wat wel zo is dat we bij de Rabobank een commerciële organisatie hebben, en een die de risico’s bekijkt. Zo werkt het in het kredietproces, en met elkaar moeten ze tot een conclusie komen. Dan pas volgt een besluit, en die wordt altijd op rationele gronden genomen.’’

Als ik dit allemaal zo hoor, gaat het nog een hele poos duren voordat er groen licht wordt gegeven?