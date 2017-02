Racket bij Markthal maakt Rotterdam warm voor tennistoernooi

Rotterdam is nu nog in de ban van het International Filmfestival Rotterdam (IFFR). ,,Maar straks nemen wij het over'', schrijft de organisatie van het tennistoernooi op Twitter bij een plaatje met banieren die het toernooi aankondigen op de Coolsingel.



Het tennistoernooi in Ahoy is van 13 tot en met 19 februari. Dit jaar nemen vijf spelers uit de mondiale top tien deel in Rotterdam, onder wie Stanislas Wawrinka en Rafael Nadal. De twee finalisten van het toernooi kunnen in ieder geval rekenen op een uitverkocht Ahoy.