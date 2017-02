Rattenfestijn op Afrikaanderplein

,,Kijk daar komt er nog een'', Peter Muilwijk, ondersteunend teamleider plaagdierbedstrijding bij de gemeente Rotterdam kijkt toe terwijl een moeder met een kinderwagen een enorme zak brood omkiepert op het grasveld.



Tientallen meeuwen en ganzen cirkelen luid roepend om de buit. Het is al de derde buurtbewoner in een half uur tijd die een zak brood leegt op het Afrikaanderplein. De gedumpte resten zijn een van de oorzaken van de rattenoverlast.



Vooral deze zomer was het plein in Feijenoord vergeven van de ratten. Ze schoten tussen de benen door van omwonenden die een broodje aten op een bankje. Ritselden tussen de bosjes en joegen zelfs de meeuwen weg als er weer eens brood werd gestrooid. ,,Je zag ze echt overal lopen'', zegt Muilwijk.



De meldingen over het ongedierte op het plein stroomden binnen.

De gemeente greep in. Er werden 25 rattenklemmen geplaatst. Bezoekers kregen voorlichting over hun afvalen, omliggende bosjes werden gekortwiekt. Maar nog bleven de ratten terugkomen.



Als laatste redmiddel werd gif ingezet. En dat hielp. Nu, twee maanden later, is er geen rat meer te zien. Nog iedere dag loopt Muilwijk of een van zijn tien collega's de vallen op het plein langs. Die zijn de laatste weken leeg.



Behalve aan het Afrikaanderplein heeft Muilwijk ook een dagtaak aan Park 1943 in Tussendijken. ,,Dat is ook zo'n hotspot'', zegt collega John van Vliet. ,,Daar worden ook hele broden op het gras gegooid.''