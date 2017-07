Rattenplaag in Capelle door afval

Rotterdammer (19) in Spanje opgepakt voor dood Melvin Arduin

13:16 Een 19-jarige Rotterdammer is gistermorgen in Spanje door de politie aangehouden voor de dood van Melvin Arduin (56). De Capellenaar werd zaterdag 4 februari voor feestcafé De Vaag aan de Straatweg in Rotterdam ernstig mishandeld. Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.