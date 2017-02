Rechtbank douaneproces gewraakt door advocaten

De verdediging komt tot die actie vanwege het besluit van de rechtbank om de mysterieuze informant Paul uit Colombia niet als getuige te horen. Ook ziet de rechtbank er geen heil in om getuigen uit een Belgisch drugsonderzoek, dat weer verband zou hebben met het douaneproces, te ondervragen. Advocaten kunnen de rechtbank wraken als ze de indruk hebben dat de rechters vooringenomen is. Met wraking wordt verzocht de rechters te laten vervangen door andere rechters. Informant Paul werd eerder deze week door de rechtbank van zijn voetstuk getrokken. 'Paul', een in Colombia woonachtige Nederlander, zou volgens de raadslieden kunnen verklaren dat onder de regie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) meerdere drugstransporten zijn doorgelaten. Daarvan worden enkele containers met cocaïne gelinkt aan medeverdachten van G. Onterecht, stellen hun advocaten. Daarom zou 'Paul' als getuige moeten worden gehoord door de rechtbank.

Zeepbellen

,,De verdediging blaast telkens weer zeepbellen de zittingzaal in. Deze bellen zijn er maar even en als je ze probeert te pakken gaan ze snel stuk. Je kunt ze ook niet aanraken zonder dat ze stuk gaan. Behalve zeep is er immers alleen maar lucht. Steeds spatten deze verdedigingszeepbellen uiteen en blijft er niets dan lucht over. Kennelijk is de hoop dat het OM nog eens uitglijdt over de zeepresten. Dat is niet gebeurd.''