Rechtbank: Onderzoek naar omstandigheden kindje terreurverdachte

De vrouw zit sinds haar aanhouding in maart vast. Ze heeft in de gevangenis een zoontje gekregen. Het kind heeft volgens haar advocaat dezelfde lichamelijke beperking als zijn moeder. Oum Z. zat gisteren in een rolstoel in het verdachtenbankje van de rechtbank Rotterdam.



Oum Z., die van Marokkaanse origine is, wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze zou met toestemming van machthebbers van IS het kalifaat hebben mogen verlaten om medische hulp in Turkije te krijgen. Haar man, een Duitse jihadist, zou toestemming hebben gehad om haar te vergezellen naar Turkije, omdat de Rotterdamse niet in staat was op eigen kracht de grens over te steken. Beiden zijn in Gaziantep, nabij de Syrisch-Turkse grens, aangehouden en na enkele dagen in de cel overgedragen aan de Nederlandse en Duitse autoriteiten.



Z. wil graag uit de gevangenis. Haar advocaat vroeg de rechtbank woensdag om haar het proces in vrijheid te laten afwachten. Het probleem daarbij is dat Justitie wil dat ze een woning heeft, om te kunnen controleren waar ze is, en dat Z. een aangepast huis nodig heeft. Dat krijgt ze niet omdat ze geen urgentie heeft terwijl ze in de gevangenis zit. ,,Ik voel een kip en een ei ontstaan'', zei de voorzitter van de rechtbank. De rechtbank beslist daar over drie weken over.



Regime

Oum Z. huilde toen haar advocate vertelde hoe zwaar ze het heeft in de gevangenis. Ook haar baby leeft daar onder een regime dat normaal geldt voor terreurverdachten. Dat betekent dat bezoek ontvangen moeilijk is en dat ze minder bewegingsvrijheid hebben dan andere gevangenen. Toen de rechter vroeg of ze nog iets wilde zeggen, zei ze zachtjes: ,,Daar ben ik te zenuwachtig voor.'' De rechter wil dat Kinderbescherming onderzoekt of het kindje beter af is bij zijn moeder, of ergens anders.



Het is zeer uitzonderlijk dat Nederlandse Syriëgangers terugkeren. Islamitische Staat heeft de controle in het kalifaat opgevoerd; vluchten wordt met de dood bestraft.