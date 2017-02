Rechtbank trekt mysterieuze informant ‘Paul’ van voetstuk

De rechter voegde er aan toe dat ‘Paul’ door de TCI, waarmee hij korte tijd samenwerkte, als onbetrouwbare tipgever wordt beschouwd. ,,De rechter-commissaris heeft op verzoek van de rechtbank onderzoek gedaan naar de contacten tussen de TCI en Paul en heeft een proces-verbaal opgemaakt omtrent zijn bevindingen. Daaruit blijkt dat Paul geen enkele concrete informatie heeft verstrekt aangaande cocaïnetransporten naar de Rotterdamse haven, dan wel over het doorlaten van containers. Voorts blijkt dat de TCI Paul in het verleden al meermalen als onbetrouwbare informant heeft uitgeschreven en dat de TCI hem nu weer als onbetrouwbaar heeft gekwalificeerd.’’



‘Paul’ is inmiddels op een zwarte lijst geplaatst en daarmee lijkt zijn rol in het havencorruptie-proces volledig te zijn uitgespeeld.



Ook Kuijpers' verzoek om Gerrit G. voorlopig in vrijheid te stellen, is afgewezen. G. werd al eerder vrijgelaten, maar bleek zich niet aan de daarbij gestelde voorwaarden te houden. Tegen Gerrit G. is 16 jaar cel geëist.