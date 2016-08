Recreatieboten krijgen ruim baan in Rotterdam

Jarenlang was het Rotterdamse water vooral het domein van vrachtschepen en cruiseboten. Een rondje varen met sloepen of kajuitboten wordt echter steeds populairder. Daarom werken de gemeente Rotterdam, recreatieschap Rottemeren en stichting Plezierrivier aan een vaarnetwerk over de Rotte, de Schie en de plassen in Rotterdam.



Begin volgend jaar moet een kaart met vaarroutes door de stad en in de regio verkrijgbaar zijn bij de VVV's, Rotterdam Info en horecazaken. Langs de oevers worden borden geplaatst voor bestuurders van sloepen, kajuitboten en kano's, zodat zij kunnen zien welke stukken bevaarbaar zijn en ze hun eigen route kunnen samenstellen.



Prachtig vaarwater

,,Steeds meer mensen tonen interesse in een sloep of een kajuitboot'', zegt Maartje Visser namens de gemeente. ,,We hebben prachtig vaarwater en rivieren in en rondom Rotterdam. In samenspraak met de haven en de provincie willen we met watersport- en horecaondernemers meer ruimte creëren voor de pleziervaart.''



Dat zal in eerste instantie vooral gaan over een rondje varen op de Schie, de Rotte, Noorderkanaal en de Bergse en Kralingse plassen. De Maas is niet opgenomen in het vaarnetwerk omdat het door de grote scheepvaart lastiger is om daar te manoeuvreren met een plezierbootje. Naast de bewegwijzering wordt ook bekeken of de bestaande aanlegsteigers langs de Rotte kunnen worden aangepakt.



Net als in Amsterdam en Utrecht krijgen de plezierbootjes ook een plek in het centrum. Begin volgend jaar wordt een aanlegsteiger geplaatst aan de Lombardkade, pal achter de Binnenrotte.