Reddende engel op de A29

Maandelijks rijdt Jonathan Hol met zijn vrachtwagen over de A29. Als hij de Heinenoordtunnel uitrijdt richting het zuiden dwaalt zijn blik automatisch af naar de brede inham waar hij op 2 mei van dit jaar het leven redde van een 81-jarige vrouw uit Barendrecht.



Op 2 mei rijdt Hol zoals gewoonlijk zijn lading koekjes en banket naar een klant in Zuid-Beijerland als hij plots een oude man op de vluchtstrook met zijn armen ziet zwaaien omdat zijn vrouw in de auto onwel is geworden. De 35-jarige vrachtwagenchauffeur, zelf hartpatiënt, uit het Overijsselse Nieuwleusen stopte direct, rende naar het slachtoffer, belde 112 en pakte de vrouw van de passagiersstoel. Daar doet hij de jas van de vrouw uit en trekt haar trui over haar hoofd om haar borst bloot te maken. Dertig reanimatiepogingen en twee beademingen halen in eerste instantie niets uit. Tijdens zijn tweede reanimatiesessie komt ze plots tot leven.



Frappant

Wat Hol, vanaf zijn 27ste zelf hartpatiënt, vooral is bijgebleven van zijn reddingsactie langs de snelweg? ,,Dat niemand anders stopte. Dat vond ik zo frappant. Het is daar vier banen breed. Dan rijden er toch genoeg mensen die zouden kunnen stoppen om die man in nood te helpen? Ik vind het zó slecht dat niemand dat toen deed.''



De vrouw overleefd de onwelwording op de snelweg. Twee weken later zit Hol in Barendrecht op de bank van het oudere echtpaar. ,,Na vierenhalf uur rijden op de vrachtwagen moet je toch drie kwartier pauze nemen. Mijn baas zei al dat ik wel even langs kon gaan. Dus nam ik koekjes uit de vrachtwagen mee.''



De hereniging mondt uit in een vriendschap-op-afstand. Hol: ,,Voor wat ik had gedaan kreeg ik een bon van 100 euro om met mijn kinderen naar het pretpark te gaan. Super lief.'' Twee weken geleden stuurde hij zijn truck opnieuw naar Barendrecht. ,,Voor de kerst wilde ik ook nog even gaan. Kreeg ik een pot zelfgemaakte jam, van de pruimen in hun achtertuin.''



Op de bank in Barendrecht ziet Hol dat hij begin mei het leven van de juiste persoon heeft gered. ,,Je hebt ook oudere mensen van wie het allemaal niet zo meer hoeft. Maar deze mensen genieten nog van elke minuut. Ik zal volgend jaar vast wel weer bij ze langsrijden.''