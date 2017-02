Redders van dieren liggen met elkaar in de clinch

Gewetensnood

Volgens Witter zijn chauffeurs en bijrijders van de dierenambulance regelmatig in gewetensnood gekomen, omdat de Dierenbescherming de financiën streng in de gaten houdt. ,,Als wij 's avonds een gewonde kat oppikken en hem naar de dierenarts brengen, dan hangt daar een kostenplaatje aan. En ja; voor het geld van één nachtelijk consult kun je overdag misschien wel vijf dieren laten helpen. Maar het is voor vrijwilligers ongelofelijk moeilijk om terughoudend te zijn met redden, alleen omdat de overkoepelende organisatie op de centen let", vertelt Witter.



'Een handjevol ontevreden vrijwilligers' stapt nu over van DAZHZ naar DAR, vertelt zij. ,,Verder gaat de afsplitsing vooral draaien op tientallen vrijwilligers die al eerder zijn afgehaakt omdat ze zich er niet meer thuisvoelden. Zij waren een kleine organisatie gewend en ze stoorden zich aan het grote, formele bedrijf dat de Dierenbescherming van ons maakte."



Linda Bakker, woordvoerder bij de Dierenbescherming, noemt de afsplitsing van DAR 'heel jammer'. ,,Want het samenvoegen van dierenambulances is een goede zaak. Zo kun je meer continuïteit bieden. Wij zijn geen voorstander van allerlei losse partijen."



DAR beweert niet op concurrentie uit te zijn. ,,Wij zien onszelf als aanvulling; nu zijn er in deze regio twee extra ambulances beschikbaar om dieren te redden. En wij zullen voor álle dieren in nood rijden, niet alleen voor dieren die inkomsten genereren."