Reddingsplan voor Rotterdamse icoon

Reddingsplan

Eigenaar van het pand, het Amerikaanse CBRE Gobal Investors, komt daarom met een reddingsplan. De eerste stap was het uitkopen van de Duitse vastgoedinvesteerder Kanam, tot voor kort mede-eigenaar. Volgens het kadaster kostte CBRE dit 61,5 miljoen euro.



Stap twee is een volledige vernieuwing van de kantoorvloeren, nog voordat er huurcontracten zijn getekend. ,,Nu hebben we onze handen vrij om te laten zien wat voor potentie dit gebouw heeft. We pakken alles aan, van de liften tot de wc's. Het wordt modern en transparant, van alle gemakken voorzien voor de huidige kantoorgebruiker'', zegt Vincent van den Putten van CBRE Global Investors.



Verder gaat -nogmaals- de begane grond op de schop. Voor de transformatie is het Rotterdamse kantoor Kraaijvanger Architects in de arm genomen. Clarijs: ,,De entree moet dynamischer. De winkeltjes hebben het daar niet overleefd. Ook weten veel mensen niet dat het restaurant op de derde verdieping vrij toegankelijk is.''



Ook komt aan het Weena mogelijk een tweede entree, of anders ruimte voor een horeca-onderneming. Verder wordt gekeken of er in de laagste toren ruimte is voor een hotel.