Referendum

Of het nu 2016 is of niet. De kosten van deze logistieke monsteroperatie worden geschat op 1,6 (!) miljoen euro. Daarnaast stelt de gemeente een campagnebudget van 150.000 euro beschikbaar voor burgers, die hun standpunt over de heikele woonkwestie publiekelijk wensen uit te venten.



Tekst en uitleg kan de kiezer wel gebruiken, nu coalitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA met behulp van de referendumafkerige VVD de 'suggestieve sloopvraag' ('Bent u voor of tegen de afname van 20.000 goedkope woningen?') listig van tafel hebben geveegd. Want wat is in hemelsnaam 'de Woonvisie' en wat behelst dit stedenbouwkundige vergezicht nog meer?



Capabel

Net als alle andere Nederlanders kunnen Rotterdammers eens in de vier jaar gebruikmaken van hun lokale democratische stemrecht. Zij kiezen dan politici, die zij capabel (genoeg) achten om te beslissen over complexe kwesties, zoals de Woonvisie. Of ze blijven thuis. Ook dat is democratie, ook dat is Rotterdam.



Bij de laatste raadsverkiezingen (maart 2014) kwam slechts 46,1 procent van de kiezers opdraven. En dan zou nu de kritische ondergrens van 30 procent worden gehaald?! Alleen dan is de uitkomst geldig.



Te vrezen valt dat het woonreferendum ontaardt in een -veel te dure- vertrouwensvraag over dit stadsbestuur. Of is dat stiekem ook de bedoeling van de getergde oppositie op links?