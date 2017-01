Rekenkamer kritisch over ontwikkeling centrum Barendrecht

Verder hebben te veel bemoeienis door talloze betrokkenen en het steeds maar weer aanpassen van de voorstellen tot vertraging geleid. Dat concludeert de Rekenkamer in een kritisch rapport over de centrumplannen dat vandaag is gepresenteerd.



De eerste voorstellen voor het nieuwe hart dateren van 2001 en werden in 2006 concreet. Er zouden onder meer ouderenwoningen komen, nieuwe winkelruimte en extra parkeerplaatsen. Ook werd geopperd betaald parkeren in te voeren. Voor 2012 was de aanbesteding gepland.