Rel over strippers in Schiedams loungecafé naar climax

Slachtoffer van schietpartij nog steeds in kritieke toestand

16 mei De 38-jarige Rotterdammer Hasan el Sadiki die maandag 23 januari op het W.G. Witteveenplein in Rotterdam-Zuid in zijn hoofd werd geschoten, verkeert nog steeds in kritieke toestand. Volgens de politie is het slachtoffer ook nog altijd niet aanspreekbaar. ,,Hij verkeert tussen leven en dood’’, zegt een woordvoerder.