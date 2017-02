Relatie met islam brengt CU/SGP weer in spagaat

,,De toon en de werkelijkheid van Van der Staaij komen niet overeen met mijn wereldbeeld'', erkent Sies zonder dralen. ,,Ik volg mijn principes en of dat tot een botsing leidt? Laat ik het zo zeggen: onze relatie kan een stootje hebben.''



Drie maanden geleden leidde een SGP-statement ook al tot ongemak bij de confessionele fractie in Rotterdam, die al decennialang 'één lijst van twee partijen' vormt. Aanleiding was toen het pleidooi van Van der Staaij dat moskeeën geen dagelijkse gebedsoproepen meer mogen doen vanuit de minaret met de woorden 'Allahoe akbar'.



Dubbele boodschap

Op sociale media is met verbazing gereageerd op de 'dubbele boodschap' van de CU/SGP. Sies begrijpt de verwarring. ,,We zijn het wel vaker niet eens, maar dit verschil van inzicht viel ditmaal heel openlijk en heel toevallig samen. Ik betreur het, maar het is helaas niet anders.''



Mede op initiatief van Sies wordt morgen vanaf 12.00 uur een solidariteitswake gehouden bij de Essalam Moskee op Zuid naar aanleiding van de aanslag op een moskee (zes doden) in Canada. Met de actie 'Hand in Hand 010' willen christelijke organisaties 'het signaal afgeven dat moslims in Rotterdam in vrijheid en veiligheid hun geloof kunnen belijden'.



Sies: ,,Mocht de SGP mij hierop aanspreken: prima. Ik ben bereid een tik op de vingers te accepteren.''