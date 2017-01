'Relaxte' zwaan poedelt in bad bij Vogelklas Karel Schot

Medewerkers van de Vogelklas gaven een zwaan vandaag een flinke wasbeurt en plaatsten een schattige foto van het tafereel op Facebook. ,,Er gaat niets boven een warm bubbelbad als het buiten zo koud is'', luidt het bijschrift.



Het lijkt alsof het dier het prima naar zijn zin heeft in het sop. Parmantig komt de kop van de 'witte reus' boven de zeepbellen uit. ,,Maar het is een stressvolle situatie voor een vogel om door een aantal vrouwen te worden ondergedompeld in een bad met sop'', zegt Den Ouden.



Het dier moest in bad, omdat de vacht van het dier niet 'waterdicht' meer was. ,,Het water hoort van hem af te parelen, maar dat gebeurde niet meer'', zegt Den Ouden. ,,Het kwam niet door olie, maar mogelijk door het slijk uit de sloot.'' Na enige tijd poedelen was de vogel weer schoon.