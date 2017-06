Renee Naaktgeboren is Rotterdams Haventalent van 2017

Haar functie past maar net op een visitekaartje: Tender Manager Offshore and Conversion. In gewone mensentaal: bij Damen Shiprepair, waar cruises- en offshoreschepen worden gebouwd en verbouwd, is zij de spin in het web. ,,Een manusje van alles’’, zegt ze zelf. ,,Ik ben de verbinding tussen de klant, het management en de overige projectonderdelen.’’



Met haar titel is Naaktgeboren een jaar lang een rolmodel voor jong talent in de haven. Die functie is haar op het lijf geschreven. ,,Ik voelde me op jonge leeftijd al aangetrokken door de magie van de Rotterdamse haven en alles wat daar rijdt en vaart. In mijn ogen is dit het bruisende centrum waar logistiek, economie en techniek in Nederland samenkomen. Overgoten met een ‘niet-lullen-maar-poetsen-sausje’.’’