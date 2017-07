Restaurant 't Oeverbos is nog altijd open

Onderhandelingen zijn in volle gang. Mogelijk verhuist het restaurant naar het opgeknapte deel van het Oeverbos. Het zou de voorkeur van Bot hebben. De moeilijkheid zit hem in het feit dat hij geen pandeigenaar is. Ik huur het van hem, al jaren. Ik heb me opgewerkt van afwashulp tot chefkok. In 2000 kwamen we deze constructie overeen. Nu zorgt dat voor zorgen, want mijn huisbaas kan beslissen. Hij onderhandelt nog.''



De traagheid van het proces frustreert de ondernemer, die veertien man personeel heeft van wie zes in vaste dienst. "Als een klant bij mij een biefstukje bestelt, krijgt hij dat zo snel mogelijk op tafel. Bij Rijkswaterstaat duurt het weken voor ik antwoord krijg. Al mijn klanten zouden boos weglopen als ik net zo zou handelen als zij.''