Restaurants draaien straks op groenafval

,,Het ligt voor het oprapen'', zegt oprichter Philip Troost van Stadsgas over de benodigde 3 ton afval per dag om een installatie draaiende te houden. Volgens hem heeft de Rotterdamse regio genoeg restaurants om twintig van zijn gasfabriekjes te voorzien van etensresten.



Nu halen vuilniswagens op diesel dat afval op, waarna het tot compost wordt verwerkt. Zonde, vindt Troost. ,,Er is nog zoveel uit te halen, bijvoorbeeld gas.'' Het gas ontstaat door vergisting. ,,Bacteriën eten het afval op. Die beestjes produceren bij het verteren gas. Verder houd je water en compost over.''



Vergisting

Troost werkt al jaren aan zijn plan, maar nu hij een samenwerking is aangegaan met een Amsterdamse biogasonderneming zit er schot in zijn onderneming. Dat bedrijf heeft een door de autoriteiten goedgekeurde vergistinginstallatie ontworpen. In Amsterdam is er al een geplaatst. Deze zomer komen de eerste installaties in Rotterdam te staan.



Hoog tijd voor Troost en zijn compagnon Dilip de Gruijter om de inzameling van het afval op te zetten. Volgende maand maakt hun elektrische vuilniswagen de eerste rondes door Rotterdam-West.



De installatie is even groot als drie zeecontainers. Troost en De Gruijter mikken daarom op bedrijven. ,,Vooral op bedrijven met een grote energiebehoefte.'' Gas kan het beste gebruikt worden voor de verwarming. De aanschaf betaalt zich in drie jaar terug, berekenen zij.



Troost en De Gruijters Stadsgas en hun groenafvalinzamelbedrijf GroenCollect zijn niet de enige initiatieven voor alternatief gas in de regio. In Den Bommel op Goeree-Overflakkee vergist veeboer Jaap-Jan Ras de mest van zijn koeien tot biogas.



Waterzuivering

In Vlaardingen vangt het hoogheemraadschap Delfland het gas op dat vrijkomt bij een waterzuiveringsinstallatie. Ook hier is het gas afkomstig van vergisting.



In Alphen aan den Rijn staat een biogasfabriek van het bedrijf Indaver, dat tuin- en keukenafval verwerkt tot brandstof.