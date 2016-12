RET, I want to steak you a heart under the belt

Het was het levende bewijs dat vrouwen, ook jonge vrouwen, heel veel tegelijk kunnen.



Ze zagen niets of niemand; ze hoorden alleen elkaar. Tot we aankwamen bij station Beurs. Een warme vlotte RET vrouwenstem op een bandje zei dat je hier ook kon overstappen op tram en bus. Tot zover ging alles goed. Maar daarna ging de warme vlotte RET vrouwenstem over in het Engels. En dat was niet zo heel goed Engels. Ik spreek het zelf toevallig heel goed. Het is alleen jammer dat geen Engelsman mij verstaat met dat enorme accent van mij. Maar zelfs ik hoorde dat dit niet helemaal klopte. Deze RET-dame spreekt change uit als tsjeensj. Ze zegt tram als twem. En bus als gewoon bus. Op zijn Nederlands.



De meisjes gierden het uit en begonnen het na te doen. Ook andere passagiers schoten in de lach. Bij Leuvehaven zei het bandje niets. Dus de slappe lach ebde een beetje weg. Maar toen ze op het Wilhelminaplein weer begon en zei: the platform is sloping. Waarmee ze bedoelde dat het perron afliep, toen schaterde iedereen het uit. Zelfs die man die net was ingestapt en net zo'n strak hoofd had als Sybrand Buma van het CDA. Nou ja als hij lacht is het nog erger, maar dat even tussendoor.



Kijk lieve RET, ik vind het al te veel kapsones dat de haltes ineens ook in het Engels moeten worden omgeroepen. Hallo, wij zijn 020 niet hè? Wij zijn Rotterdam en zoveel toeristen hebben we nou ook weer niet.



Maar als je het toch doet, doe het dan goed. Ik vind het niet leuk om de RET aan het eind van het jaar af te kraken, daar zijn jullie me te lief voor. Dus I want to steak you a heart under the belt.



Er zijn zestien miljoen mensen in Nederland en die spreken allemaal fantastisch Engels. Op twee na dan. Ik en die omroepmevrouw van jullie. Ik zou het tsjeensjen.