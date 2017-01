RET vervangt krakkemikkig Engels in metro Rotterdam

Omdat de RET internationale reizigers van dienst wil zijn, werd de vaste RET-stem Carolina Mout gevraagd om de bekende informatieberichten óók in het Engels in te spreken. Zo klonk vanaf begin december bij metrostation Wilheminaplein niet alleen 'Opgepast, dit perron loopt schuin' maar ook 'This platform is sloping'.



De uitspraak van Mout maakte echter de tongen los. Columniste Carrie wijdde er eind vorige maand nog een column aan. 'Deze RET-dame spreekt change uit als tsjeensj. Ze zegt tram als twem. En bus als gewoon bus. Op zijn Nederlands', schreef ze erover. Tientallen reizigers reageerden instemmend op deze column; ook zij vonden de Engelse omroepberichten lachwekkend.



Herkenbaarheid

Een woordvoerster zegt dat de RET zelf ook niet tevreden was. ,,In verband met de herkenbaarheid voor reizigers, vroegen Carolina Mout om ook de Engelstalige teksten in te spreken. Maar wij waren ook niet tevreden over de uitspraak. We waren dus al van plan om dit aan te passen. De column van Carrie en de reacties hierop hebben dit proces versneld.''



De RET is vandaag begonnen met het vervangen van de stem in de voertuigen. ,,Zodat straks overal een native English speaker te horen is.''