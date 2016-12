RET verwacht minder schade door nachtritten

Ov-reizigers hoeven in de nacht van 31 december op 1 januari niet te betalen als ze de metro nemen. Het laten rijden van de metro's kost zo'n 80.000 euro, waarvan het leeuwendeel wordt opgehoest door de gemeente Rotterdam.



,,De vorige jaarwisseling hadden we voor zo'n 20.000 euro schade,'' zegt Peters. ,,Maar de daadwerkelijke kosten waren nog hoger omdat we van te voren alle stations en automaten moesten overkappen met hout. Het ziet er niet uit en is duur.''



Experiment

Het is voor het eerst in bijna anderhalve eeuw dat in Nederland openbaar vervoer rijdt in de oud- en nieuwjaarsnacht. Het Rotterdamse experiment, dat er mede kwam op aandringen van de gemeenteraad, wordt met belangstelling gevolgd in Amsterdam. Mochten veel reizigers gebruik maken van de gratis service, dan gaan daar tijdens de volgende jaarwisseling ook metro's rijden.



Rotterdam is niet de enige wereldstad waar de metro's dit jaar voor het eerst rijden. In de Russische hoofdstad Moskou, dat één van 's werelds grootste metronetwerken heeft, kan dit jaar ook voor het eerst met dit vervoermiddel worden gereisd tijdens oud en nieuw.