Reusachtige mannen bezoeken 'Reus van Rotterdam'

De twee heren zijn in het land voor de aanloop naar de première van de opera 'Cajanus'. Het stuk gaat over een Finse reus van 2.50 meter die in de achttiende eeuw door heel Europa reisde. In de Lichtfabriek van Haarlem wordt het startsein gegeven voor de opera, die in maart te zien is in de St. Bavokerk van Haarlem.



Brahim en Abdramane maken een rondreis door het land. Daarbij bezoeken ze ook het beeld in het wijkpark aan het R. Rijnhoutplein. Rijnhout, die 2.38 meter lang was, had net als het tweetal een groeistoornis.