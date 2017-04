Reuzenrad bij Markthal eerder weg dan gepland

Update Rust wedergekeerd in centrum Rotterdam na verlies Feyenoord

2 april Na het verlies van Feyenoord was de sfeer gespannen in het centrum van Rotterdam, maar inmiddels lijkt de rust te zijn wedergekeerd. Feyenoordfans weerden media en politie op het Stadhuisplein in Rotterdam. In de omgeving van het plein, waar politie met ME-bussen en te paard aanwezig is, zijn 18 raddraaiers gearresteerd.