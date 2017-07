Ridderkerk maakt verkoopklapper op Cornelisland

De grondtransactie geldt als een van de grootste uit de Ridderkerkse geschiedenis. Daarmee is zo’n 85 procent van de beschikbare grond langs rijksweg A15 gemoeid. In totaal is nu 50 procent van de in totaal 30 hectare uitgeefbare grond op Cornelisland in optie uitgegeven of verkocht.



Ridderkerk heeft hiervoor een akkoord gesloten met de Schiedamse ontwikkelaar DHG. De overeenkomst werd ondertekend in Moerdijk, waar DHG een vergelijkbaar logistiek centrum heeft gebouwd. De Ridderkerkse versie wordt vier keer zo groot. Bij de plechtigheid waren de wethouders Henk Dokter (economie) en Tineke Keuzenkamp (financiën en grondbedrijf) aanwezig.



Dokter is blij met de transactie. ,,Ik heb voor mijn laatste jaar als wethouder van deze gemeente de ambitie uitgesproken om de helft van de van de beschikbare bouwrijpe grond op Cornelisland uit te geven. Met het sluiten van deze overeenkomst is deze ambitie vrijwel bereikt.”