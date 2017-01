Rijken nooit meer in rij voor tafeltje dankzij VIP-service

De lijst van deelnemende clubs en restaurants telt een maand voor de start al dertig namen, waaronder veel Rotterdamse, zoals de sterrenrestaurants Parkheuvel en Joelia, Cornelis Bar & Kitchen en Villa Thalia. Maar ook Beachclub Bloomingdale, Kerkplein Breda en de bekende discotheek Opium in Barcelona zijn opgenomen in de database. De zaken hebben gemeen dat de leden van You're Invited daar bepaalde privileges genieten, zoals altijd een tafeltje en niet hoeven wachten in de rij. Breusekers ambitie is om vijftig klinkende namen op de lijst te krijgen.



Over het vervoer van de ene naar de andere hotspot hoeven de leden zich geen zorgen te maken. Ook dat is via de site te regelen, zegt Breuseker. "Een supersnelle Ferrari? Of liever een Maybach met chauffeur of een privéjet naar Ibiza? Je kunt het zo raar niet verzinnen, of het kan allemaal worden geregeld.''