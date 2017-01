Rijkswaterstaat dolblij met laserdrone uit Heinenoord

Rijkswaterstaat is dolblij met hun filmpjes. Hun superdrone, die 20.000 euro waard is, zou wel eens een regelrechte wereldhit kunnen worden. Tientallen proefvluchten en oefen­scans maakten ze op hun eigen 'luchtbasis' in de polder, maar nooit vlogen ze voor 'het echie' met hun geavanceerde laserdrone. Maar toen het ongeluk bij Grave dagelijks op televisie voorbij kwam, stootte Van Es zijn partner aan: hier moeten we naartoe. ,,Het ongeluk bij Grave was voor ons dé unieke gelegenheid onze drone te testen op een ontzettend complex object'', zegt Kösters.



Van Es en Kösters begonnen zes jaar geleden hun bedrijf Skyvision, een luchtvaartbedrijf met handen vol drones en fotocamera's waarmee ze opnames maken voor overheidsinstanties als het waterschap of Rijkswaterstaat. Hun vliegende laserscanner is nieuw, en uniek in Nederland. ,,De scanner schiet miljoenen laserstralen richting het object dat we in kaart willen brengen. De een komt sneller terug dan de ander en aan de hand van die gegevens maakt de camera, die ook onder de drone hangt, een 3D-beeld'', zegt Van Es. ,,Daar is elk krasje in het metaal op te zien.''



Precies dat deden ze in Grave. Op eigen initiatief stuurden ze hun wagen vol apparatuur naar de rand van Noord-Brabant, waar op 29 december een met benzeen geladen binnenvaartschip in de dichte mist tegen de stuw in de Maas botste. De miljoenenschade werd in de dagen daarna door inspecteurs handmatig gemeten, tot afgrijzen van deze ondernemers. Van Es: ,,Wij hadden in vijftien minuten de hele stuw in beeld gebracht.''