Rijschoolhouders balen van boetes scanauto's

Bij de Vereniging Rijschool Belang (VRB) komen geregeld klachten binnen van rijschoolhouders die tijdens hun werk zijn gesnapt door een camerawegen. Voorzitter Peter van Neck, rijschoolhouder in Spijkenisse: ,,De ene keer komt het doordat een leerling nog niet klaarstaat of omdat de spiegels en het stuur moeten worden afgesteld, op andere momenten kost het leren inparkeren net even iets meer tijd. Als dan net een scanauto door de straat rijdt, ben je de pineut.''



Rotterdam controleert sinds het najaar van 2015 met camerawagens of parkeerders wel hebben betaald voor hun plekje. Als blijkt dat een automobilist niet heeft gedaan, gaat er een seintje naar handhavers die op een scooter achter de auto aanrijden. Die kijken of het echt om een wanbetaler gaat of bijvoorbeeld iemand die net even uitstapt. Hoeveel tijd tussen het passeren van de scanauto en de scooteraars zit, wil de gemeente niet zeggen. ,,Maar het is ruim voldoende om iemand in en uit te laten stappen'', zegt een woordvoerster.



Gemeentekas spekken

Van Neck denkt dat de marges tussen de scanauto en de scooteraars bewust klein zijn gehouden om de gemeentekas te spekken. ,,Als er tien minuten zouden zitten tussen de scanauto en de scooteraars, zou dat geen enkel probleem moeten zijn. Onze indruk is dat dit maar een paar minuten is. Vroeger kon je nog met een parkeerwachter in discussie, met een scanauto kan dat niet.''



Rijschoolhoudster Miranda van Biene van de Rotterdamse Rijschool Tempo heeft al twee keer een boete gekregen terwijl ze aan het werk was. ,,Een duur grapje zo'n boete van rond de 60 euro. Zeker als je je bedenkt dat 50 minuten lessen bij ons 33 euro kost'', zegt Van Biene, die bezwaar heeft gemaakt tegen de bekeuringen. Ze is bang dat instructeurs wel eens in de verleiding zouden kunnen komen hun leerlingen weg te laten rijden zonder goed de spiegels en stoelen af te stellen.