Ritueel afscheid van Wendel Piqué in het Schiebroeksepark

Een bijzondere ceremonie vanmiddag in het Schiebroekse­park in Rotterdam. Daar, op een kleine open plek onder de boom waar 8 juni de 45-jarige Wendel Piqué dood werd aangetroffen, komen familieleden bijeen om definitief afscheid van hem te nemen.

Wendel Piqué - twee dochters en een kleinkind - is een bekende in het Rotterdamse amateurvoetbal. Hij begint zijn loopbaan bij HOV, mag bij Excelsior Rotterdam aan het grotere werk ruiken en komt daarna uit voor Neptunus, het Belgische KFC Poederlee en tenslotte Switf Boys. Hij is dj en verdient zijn geld op Ibiza, waar hij woont. Een medewerker van de groenvoorziening vindt Piqué de bewuste dag aan een tak van een boom, op steen worp afstand van de speeltuin in het park. Opgehangen.

‘Zelfdoding’, concludeert de politie nadat forensische specialisten en een arts onderzoek hebben gedaan. Maar volgens familie van Wendel Pique is hij onder verdachte omstandigheden overleden. Al te veel wil Wendels jongere broer Valentino (51) daar nog niet over zeggen.

Vreemd

,,Vreemd is het sowieso, omdat mijn broer er de man niet naar was om uit het leven te stappen en er helemaal geen aanleiding was. Wendel had pas geleden op Ibiza in het nieuwe Van der Valk hotel gedraaid en zou in de pas geopende club van Wesley en Yolanthe Sneijder gaan optreden. Hij deed het goed en het ging prima met hem.’’

Er gaan wilde geruchten, waar Valentino het rond het ceremoniële afscheid van zijn broer nog niet over wil hebben. ,,Maar wat ook zo eigenaardig was: niemand wist dat Wendel in Nederland was. Normaal was er altijd wel één van ons die het wist als hij naar Nederland zou komen. Dat houdt ons enorm bezig.’’

Ziel

Wendel Piqué is inmiddels gecremeerd. ,,Nu moeten we volgens Surinaams gebruik zijn ziel uitbannen, anders blijft die hier rond de plek waar hij is gevonden, rondzwerven.’’

Familieleden – in het wit gekleed – onder wie zijn twee dochters, verzamelen zich aan het begin van de avond in stilte en hand in hand in een kring rond de boom. Kaarsen worden opgestoken. Er wordt gepredikt. Met rituele handelingen wordt uiteindelijk ook afscheid genomen van Wendels ziel.