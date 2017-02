Robot helpt in klas: 'Hij geeft zelfs topografie'

,,Hallo allemaal. Hoe gaat het met jullie?'' zegt Robbie. De kleuters uit groep 1 en 2 b gillen het uit van plezier. De robot steekt vervolgens zijn rechterarm omhoog en zwaait. De kinderen wuiven enthousiast terug.



De 58 centimeter grote onderwijsrobot gaat lesgeven in alle klassen. Volgens directeur Charles Impens is de basisschool daarmee de eerste in het Rijnmondgebied. Hij gaat vooral werken met kleine groepjes kinderen die bijvoorbeeld wat meer ondersteuning nodig hebben. ,,Hij zal ons nooit vervangen, maar hij kan wel extra uitleg geven'', zegt leerkracht en ict-coördinator Jasper van Leeuwen, die Robbie al uitgebreid getest heeft in 'zijn' groep 6.



Spelletje

De robot is oorspronkelijk ontwikkeld voor de zorg. Daar kan hij onder meer een praatje maken of een spelletje spelen met (demente) ouderen. Hogeschool de Kempel uit Helmond en schoolleverancier de Rolf groep maakten hem 'onderwijsklaar'.